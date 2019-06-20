Новости версия для печати День поля - 2019 Сегодня состоится одно из главных событий Аграрной недели Орловской области - День поля. Он пройдет на базе старейшего научно-производственного учреждения России - Шатиловской опытной станции.



Ожидается, что в мероприятии примут участие больше двух тысяч человек. Будет организована выставка сельхозтехники. Достижения покажут и производители средств защиты растений и минеральных удобрений. Особое внимание привлечет традиционная ярмарка сортов. Это не только знакомство с передовым опытом селекции и разведения зерновых и зернобобовых культур, но и возможность заключить договоры о сотрудничестве. В этом году в Шатиловке можно будет увидеть 370 сортообразцов и гибридов. В рамках деловой программы сегодня - круглый стол. Говорить будут об экспорте продукции АПК.





Надежда Невматулина

20 июня 2019 года







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