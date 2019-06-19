Новости версия для печати Андрей Клычков подписал несколько соглашений о сотрудничестве с крупными некоммерческими фондами Губернатор Орловской области принял участие в III Форуме социальных инноваций регионов.



Соглашение с фондом по профилактике социально-значимых заболеваний должно привести к взаимодействию в развития инфраструктуры по уходу за пожилыми людьми, обмену опытом и технологиями работы. Еще одно соглашение - с фондом по поддержке социальных проектов предполагает совместную работу в сфере социального предпринимательства. Важной целью такого сотрудничества является повышение на Орловщмне качества жизни пожилых людей и тех, кто нуждается в соцзащите и поддержке.





Татьяна Напольских

19 июня 2019 года







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