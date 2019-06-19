Новости версия для печати «Неугасимая память поколений» В орловской детской библиотеке им. Гайдара провели исторический час.



В библиотеке регулярно проходят встречи с людьми, чье детство выпало на трудные военные годы. О детях войны решили рассказать сегодняшним детям из пришкольного лагеря гимназии №19. Несколько тысяч детей принимали участие в военных действиях с 1941-й по 1945-й. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о детях-героях, которые сбегали на фронт и наряду с взрослыми терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен и погибали. Ребят познакомили с литературой о пионерах-героях, показали книги о детях войны и их воспоминаниях, и представили самих героев. На этот раз в гостях побывала Тамара Мурыкина. Когда началась война, ей было всего пять лет, но она прекрасно помнит, как в соседнем доме жили немцы. Тамара Мурыкина, почетный гость библиотеки им. Гайдара: «Нас было трое детей. Жизнь была тяжелая. К нам в дом фашисты не пошли, но рядом был хороший дом, и там немцы поселились и даже организовали ферму».





Татьяна Тимохина

19 июня 2019 года







На главную страницу





