Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Современные вызовы стратегического значения. На Орловщине собрались аграрии со всей страны.

- За помощью к президенту. С какими проблемами жители нашей области обратились на горячую линию?

- Против пожара - всем миром. Семью не оставили один на один с бедой.

- «Неугасимая память поколений». Дети войны рассказывают юным орловцам о пережитом.

- Мечты сбываются. Орловчанка станет участницей главного выпускного бала страны.

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Вести-Орёл

19 июня 2019 года







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