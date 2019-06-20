Новости версия для печати МЧС: шалостям нет места на воде Лето - это время купального сезона и школьных каникул. Свободного времени у детей много, а беспечность взрослых может обернуться трагедией.



Пренебрежение правилами безопасного поведения - серьезная угроза жизни и здоровью, - говорят в орловском МЧС. И добавляют: игры на воде и нахождение там без взрослых - недопустимы. Также как и купание в необорудованных местах. Согласно данным статистики, летом прошлого года в регионе зарегистрировано 28 происшествий, на водных объектах погибли 26 человек.





Надежда Невматулина

20 июня 2019 года







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