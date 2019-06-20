Новости версия для печати В Дмитровском районе пьяный водитель перевернулся на авто ДТП произошло вечером 19 июня.



19 июня в 19:00 водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Ваз 21093», следовал по автодороге Дмитровск - Работьково, в районе 14 км не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением автомобиля и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, от госпитализации отказался.



За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 18 ДТП. Из них одно ДТП, в результате которого один человек получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

20 июня 2019 года







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