В Орле обращение участника долевого строительства на Прямую линию с Президентом РФ проверит следственный комитет

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четверг
20.06.2019
13:23:55
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В Орле обращение участника долевого строительства на Прямую линию с Президентом РФ проверит следственный комитетСК РФ по Орловской области инициировал производство доследственной проверки в связи с обращением орловца к президенту. В обращении говорится о нарушении прав участников долевого строительства.
Участник долевого строительства жалуется на нарушение застройщиком – ООО «Компания Стройсервис» сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне «Первый» Орловского района, более чем на полтора года.
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В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт регионального следственного комитета.
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