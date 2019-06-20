Новости версия для печати В Орле обращение участника долевого строительства на Прямую линию с Президентом РФ проверит следственный комитет СК РФ по Орловской области инициировал производство доследственной проверки в связи с обращением орловца к президенту. В обращении говорится о нарушении прав участников долевого строительства.



Участник долевого строительства жалуется на нарушение застройщиком – ООО «Компания Стройсервис» сроков сдачи пятиэтажного многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне «Первый» Орловского района, более чем на полтора года.

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В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт регионального следственного комитета.





Орловское Информбюро

20 июня 2019 года







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