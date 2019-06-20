Новости версия для печати В Ливнах раскрыто убийство местного жителя Как сообщили в Следственном комитете, преступление было раскрыто по «горячим следам».



По данным следствия, 17 июня 2019 года в городе Ливны в квартире по месту своего жительства обнаружено тело 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Уже установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель, который сознался в содеянном и пояснил, что убил потерпевшего в ходе конфликта, возникшего в процессе распития спиртных напитков.



В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

20 июня 2019 года







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