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четверг
20.06.2019
13:23:30
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Орловская девятиклассница сдала экзамены «на максимум»Девушка получила высшие баллы по четырем испытаниям.
Ксения Барсукова, девятиклассница школы № 51 города Орла, на протяжении всех лет обучения успевает только на «отлично».
Как сообщает департамент образования Орловской области, Ксения принимает активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в различных конкурсах муниципального, регионального и Всероссийского уровней: в 2018-2019 учебном году Ксения стала победителем ежегодного регионального конкурса «MASTERSKILLS-IT: 2018-2019», лауреатом регионального конкурса буктрейлеров и видеороликов на иностранном языке, посвящённого 200-летию со дня рождения Тургенева, призёр открытого конкурса эссе в рамках Х Орловских социологических чтений «Социология государственного и муниципального управления» (Среднерусский институт-филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС»).
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