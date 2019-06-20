Новости версия для печати Орловская девятиклассница сдала экзамены «на максимум» Девушка получила высшие баллы по четырем испытаниям.



Ксения Барсукова, девятиклассница школы № 51 города Орла, на протяжении всех лет обучения успевает только на «отлично».



Как сообщает департамент образования Орловской области, Ксения принимает активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в различных конкурсах муниципального, регионального и Всероссийского уровней: в 2018-2019 учебном году Ксения стала победителем ежегодного регионального конкурса «MASTERSKILLS-IT: 2018-2019», лауреатом регионального конкурса буктрейлеров и видеороликов на иностранном языке, посвящённого 200-летию со дня рождения Тургенева, призёр открытого конкурса эссе в рамках Х Орловских социологических чтений «Социология государственного и муниципального управления» (Среднерусский институт-филиал ФГБОУ ВО «РАНХиГС»).





Анастасия Дорохова

20 июня 2019 года







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