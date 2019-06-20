Орловская пенсионерка пострадала от мошенников

|
четверг
20.06.2019
13:23:43
|
|
Орловская пенсионерка пострадала от мошенниковПосле общения с неизвестной женщиной, представившейся знакомой ее сына, пенсионерка лишилась всех своих сбережений.
Преступление было зафиксировано в Железнодорожном районе Орла. К сотрудникам полиции обратилась гражданка 1940 года рождения. Она сообщила, что стала жертвой злоумышленницы. Незнакомка встретила пожилую женщину на улице и рассказала, что ее прислал сын пенсионерки за необходимыми ему деньгами. Поверив злоумышленнице, гражданка привела ее к себе домой и отдала все свои сбережения – 60 тысяч рублей. По данному делу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации. Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего и разыскивают злоумышленницу.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта