Новости версия для печати Орловская пенсионерка пострадала от мошенников После общения с неизвестной женщиной, представившейся знакомой ее сына, пенсионерка лишилась всех своих сбережений.



Преступление было зафиксировано в Железнодорожном районе Орла. К сотрудникам полиции обратилась гражданка 1940 года рождения. Она сообщила, что стала жертвой злоумышленницы. Незнакомка встретила пожилую женщину на улице и рассказала, что ее прислал сын пенсионерки за необходимыми ему деньгами. Поверив злоумышленнице, гражданка привела ее к себе домой и отдала все свои сбережения – 60 тысяч рублей. По данному делу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации. Полицейские устанавливают обстоятельства происшедшего и разыскивают злоумышленницу.





Анастасия Дорохова

20 июня 2019 года







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