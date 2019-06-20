Новости версия для печати В Орловской области утвердили выплаты многодетным семьям Доплата касается семей, ставшими многодетными с 1 января 2004 года.



В соответствующем постановлении отмечается, что выплата назначается при условии наличия места жительства на территории Орловской области и достижения многодетной матерью возраста, дающего право на пенсию в соответствии с законодательство РФ, действовавшим по состоянию на 1 октября 2018 года.



Информацию о факте назначения ежемесячной денежной выплаты, а также о сроках выплаты и размере ежемесячной денежной выплаты многодетная мать может получить в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг или посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения.





Анастасия Дорохова

20 июня 2019 года







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