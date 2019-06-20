Новости версия для печати Владимир Путин поручил проверить обращение орловского учителя В Москве началась «Прямая линия».



Первым списком вопросов, на которые отвечал Владимир Путин, стала проблема низких зарплат у учителей и врачей. Ведущая зачитала обращение от «Учителя высшей категории» из Орла, которая по его словам получает 10 тысяч рублей. Владимир Путин отметил, что обращение необходимо проверить, так как общий уровень зарплат был доведен до МРОТ, который составляет в Орловской области 11 280 рублей с 1 января 2019 года.





Анастасия Дорохова

20 июня 2019 года







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