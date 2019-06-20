Владимир Путин поручил проверить обращение орловского учителя

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четверг
20.06.2019
13:23:37
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Владимир Путин поручил проверить обращение орловского учителяВ Москве началась «Прямая линия».
Первым списком вопросов, на которые отвечал Владимир Путин, стала проблема низких зарплат у учителей и врачей. Ведущая зачитала обращение от «Учителя высшей категории» из Орла, которая по его словам получает 10 тысяч рублей. Владимир Путин отметил, что обращение необходимо проверить, так как общий уровень зарплат был доведен до МРОТ, который составляет в Орловской области 11 280 рублей с 1 января 2019 года.
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