Новости версия для печати Предприятия ДНР присматриваются к Орловской области Предложение к сотрудничеству поступило в рамках визита представителей республики.



В Орловскую область приехали министр промышленности и торговли республики Эдуард Арматов. Также промышленность ДНР представлял директор государственного предприятия «Снежнянскхиммаш» Григорий Горлатов. По информации пресс-службы областной администрации, промышленность ДНР готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Орловской областью, поставлять востребованное техническое оборудование, в частности, нефтегазовое, емкостное, теплообменное и горношахтное. Перспективным представляется сотрудничество и в научной сфере. Руководитель регионального департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин обратил внимание на то, что в настоящее время взаимодействие с ДНР ведется по трем основным направлениям: техническому, организационному и законодательному, сообщает информационный портал Орловской области.





Анастасия Дорохова

20 июня 2019 года







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