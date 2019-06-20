Предприятия ДНР присматриваются к Орловской области

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четверг
20.06.2019
17:55:16
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Предприятия ДНР присматриваются к Орловской областиПредложение к сотрудничеству поступило в рамках визита представителей республики.
В Орловскую область приехали министр промышленности и торговли республики Эдуард Арматов. Также промышленность ДНР представлял директор государственного предприятия «Снежнянскхиммаш» Григорий Горлатов. По информации пресс-службы областной администрации, промышленность ДНР готова развивать взаимовыгодное сотрудничество с Орловской областью, поставлять востребованное техническое оборудование, в частности, нефтегазовое, емкостное, теплообменное и горношахтное. Перспективным представляется сотрудничество и в научной сфере. Руководитель регионального департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин обратил внимание на то, что в настоящее время взаимодействие с ДНР ведется по трем основным направлениям: техническому, организационному и законодательному, сообщает информационный портал Орловской области.
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