Сотрудники центра ГИМС рассказали юным орловцам о безопасности на воде

|
четверг
20.06.2019
21:50:13
|
|
Сотрудники центра ГИМС рассказали юным орловцам о безопасности на водеАномально жаркая погода - не повод забывать о безопасности.
Сотрудники центра ГИМС региональной службы спасения активизировали профилактические мероприятия. В ходе месячника безопасности людей на водных объектах инспекторы по маломерным судам используют в качестве площадок для пропаганды летние лагеря. Одно из таких занятий состоялось в Доме детского творчества № 4. Отдых у воды, говорят инспекторы, будь то купание, плавание на лодках или катамаранах, будет не на пользу, если забыты меры безопасности. Ребятам напомнили о том, как пользоваться элементарными средствами спасения.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта