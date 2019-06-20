Новости версия для печати Сотрудники центра ГИМС рассказали юным орловцам о безопасности на воде Аномально жаркая погода - не повод забывать о безопасности.



Сотрудники центра ГИМС региональной службы спасения активизировали профилактические мероприятия. В ходе месячника безопасности людей на водных объектах инспекторы по маломерным судам используют в качестве площадок для пропаганды летние лагеря. Одно из таких занятий состоялось в Доме детского творчества № 4. Отдых у воды, говорят инспекторы, будь то купание, плавание на лодках или катамаранах, будет не на пользу, если забыты меры безопасности. Ребятам напомнили о том, как пользоваться элементарными средствами спасения.





Иван Суверин

20 июня 2019 года







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