Новости версия для печати В региональной Госавтоинспекции подвели итоги месячника безопасности детей Месячник безопасности традиционно стартует на Орловщине в конце учебного года, а заканчивается в начале летних каникул.



Для того чтобы привлечь внимание школьников к проблеме дорожной безопасности, полицейские активно использовали новые возможности просветительской работы, а именно передвижной учебный комплекс «Лаборатория безопасности», оснащенный всем необходимым, чтобы до мелочей разобрать с ребятами любую дорожную ситуацию. В ходе занятий у маленьких орловцев тренировали навыки безопасного поведения, как в качестве пешеходов, так и в качестве потенциальных водителей. Результаты профилактической работы не замедлили сказаться на статистике ДТП. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в этот месячник, который был посвящен детям, на территории нашей области было зарегистрировано 6 ДТП. В прошлом году ДТП с участием несовершеннолетних было 13. Это положительная динамика, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Как известно, наша цель - ноль. Ноль дорожно-транспортных происшествий, ноль пострадавших в ДТП и ноль погибших детей».





Иван Суверин

20 июня 2019 года







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