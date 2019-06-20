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В Орле прошел митинг-реквием «Живи и помни»

Мероприятие приурочено ко Дню Памяти и Скорби, который отмечается в России 22 июня. Митинг-реквием «Живи и помни» состоялся перед областной библиотекой им. Бунина. Присутствующие почтили память тех, кто в годы Великой Отечественной войны не вернулся с фронта, погиб на поле боя, в тылу или в фашистских застенках.

На мероприятие, организованное в Орле, пришли участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, вооруженных сил, дети войны, студенты, школьники. Представители разных поколений собрались вместе, чтобы еще раз вспомнить о тех, кто ушел защищать свою Родину и не вернулся, кто трудился в тылу, невзирая на время и возраст, кто поднимал из руин и пепла огромную страну. Только на орловской земле находится 730 одиночных и братских могил, где упокоено более 450 тысяч воинов.
 
Память павших почтили минутой молчания, а к памятнику генерала Родина возложили цветы. Сотрудники библиотеки им. Бунина подготовили выставку литературы о Великой Отечественной войне - от периодики военных времен до современных изданий воспоминаний ветеранов и детей войны. Поисковые отряды области представили выставку артефактов времен войны, найденных, в том числе, и во время последней Вахты Памяти. Военно-патриотический клуб «Орел» организовал выставку пулеметов и другого стрелкового оружия времен войны.
 
Завершился митинг концертной программой, номера которой были посвящены теме войны и мира. Состоялись и выступления лучших участников областного патриотического конкурса «И помнит мир спасенный». Победителям вручили награды.





Татьяна Тимохина
20 июня 2019 года

 


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