Новости версия для печати В Орле в рамках Аграрной недели прошла Ярмарка сортов Сельхозпроизводители, ученые, селекционеры и генетики вышли в поле. Для них на делянках Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции были представлены демонстрационные посевы и новые сорта. Оценили результаты экспериментов с внесением удобрений и увидели последние модели современной техники. Особенность этого Дня поля - инновационная направленность.



Третий день главного сельскохозяйственного форума прошел в полевых условиях. На полях Шатиловской сельскохозяйственной станции представлено более 1000 делянок, на них - 350 полевых культур. Таков результат тандема науки и аграриев в этом году. Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по развитию АПК: «В этом году помимо опытных делянок можно еще посмотреть поля в рамках Центра испытаний, который создан при поддержке компании «Щелково-Агрохим», где около двух тысяч гектар семеноводческих посевов, преимущественно соя. Здесь испытываются одновременно и семена и программа защиты растений». Ярмарка сортов дает ответы на все вопросы ученых и производителей. Это своего рода наглядная картина, результат селекции, генетики и экспериментов по внесению удобрений. Анатолий Гончаренко, академик РАН, главный научный сотрудник: «Рост уровня культуры земледелия повышается из года в год - больше вносится удобрений, средств защиты, и на таком фоне пшеница дает большую отдачу, чем рожь. Рожь - длинностебельная колосовая зерновая культура, много удобрений нельзя давать - она полегает и меньшая отдача получается». Здесь же был представлен и результат 15-летней работы пчеловодов. Гости увидели новую породу гречишной среднерусской пчелы. Николай Гранкин, профессор, доктор сельскохозяйственных работ ОГУ: «Этот вид зимостойкий, переносит морозы минус 40, находится 210 дней в году в сонном состоянии. Ни одна порода в мире на это не способна». Орловский Государственный университет удивлял готовой продукцией. Тут вам и овсяно-льняные чипсы для спортсменов, для детей - мармелад, практически, без сахара, но такой же сладкий, для любителей плотно поужинать - макароны с грибами или с добавлением бета-каротина. Все выращено на орловской земле. Наталья Березина, зав кафедрой технологии продуктов питания и организации ресторанного дела ОГУ им. Тургенева: «Закупка импортных смесей, я считаю, это непатриотично, хотя и проще. Прекрасно можно делать все свое и более дешевое - это будет выгодно не только предприятию, но и потребителям». Одной из самых зрелищных и масштабных площадок стала та, где базируется сельскохозяйственная техника: сеялки, опрыскиватели, комбайны - последние модели и новинки. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы сумели достичь больших результатов. В последние годы мы получаем рекордные урожаи по зерновым культурам. Все это происходит благодаря тому, что последние годы активно внедряются современные технологии, научный опыт, мы активно применяем технологии цифрового сельского хозяйства. Без науки это было бы невозможно». Леонид Музалевский, председатель областного Совета народных депутатов: «Представители науки озабочены селекцией, они думают, какие нужно вырастить сорта, посадочный материал, чтобы получить высококлассные урожаи». В Дне поля приняли участие ученые, аграрии и производители. На данный момент это лучший формат общения между всеми звеньями цепи в достижение высоких сельскохозяйственных показателей.









Анна Вайсергисер

20 июня 2019 года







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