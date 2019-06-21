Новости версия для печати Сегодня в Орле наградят тех, кто лучше всех знает историю Великой Отечественной В военно-историческом музее состоится чествование участников «Диктанта Победы».



Акция проходила в преддверии Дня Победы. Участие в ней приняли больше 150 тысяч человек в 85 регионах России и в 23 странах мира. Правильно на все задания ответили более пяти с половиной тысяч человек. Среди них и трое орловцев: учитель 2-й школы города Ливны - Жанна Ефремова, пенсионер из Орла Александр Петров и главврач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин. Сегодня им вручат дипломы и памятные подарки. А сотрудники военно-исторического музея проведут экскурсию по экспозиции.





Надежда Невматулина

21 июня 2019 года







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