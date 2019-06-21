Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников Его участниками станут порядка 300 детей и подростков.



Из числа победителей в возрасте от 11 до 15 лет сформируют сборная команда нашего региона. Она примет участие во Всероссийском этапе фестиваля ГТО, который пройдет в крымском детском центре «Артек» в середине октября.



Начало мероприятия в 10:00. Место встречи - училище олимпийского резерва.





Надежда Невматулина

21 июня 2019 года







На главную страницу





