Новости версия для печати Сегодня в самом центре Орла откроется площадка для пляжного волейбола Там начнется серия турниров. Первые из них - Чемпионат и Кубок области.



22, 23 и 29 июня с 10 часов утра до 9 часов вечера.



Турниры будут идти до конца июля. Специально для пляжного волейбола на площади Ленина соорудили специальную площадку. Его размер - 43 на 23 метра. Там располагаются три корта и зона для разминки. Предусмотрены места для спортсменов, заграждения, зрительские трибуны, раздевалки с душевыми кабинами.





Расписание матчей региональных турниров по пляжному волейболу: 22,23,29 июня – Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу (игры в группах) – с 10:00 до 21:00 30 июня – Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу (раунд плей-офф) – с 10:00 до 21:00 5 июля – Кубок Орловской области по пляжному волейболу (юноши и девушки 2006-009 г.р) с 10:00 до 21:00 6,7 июля – Кубок Орловской области по пляжному волейболу (юноши и девушки 2002-2003 г.р), Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу (1/4 финала, ½ финала, финалы) с 10 до 21:00 13, 14 июля - Кубок Орловской области по парковому волейболу (мужчины, женщины) с 10:00 до 21:00 20,21, 22 июля – Кубок Орловской области по пляжному волейболу (мужчины, женщины) с 10:00 до 21:00 Игры пройдут в группахТурниры будут идти до конца июля. Специально для пляжного волейбола на площади Ленина соорудили специальную площадку. Его размер - 43 на 23 метра. Там располагаются три корта и зона для разминки. Предусмотрены места для спортсменов, заграждения, зрительские трибуны, раздевалки с душевыми кабинами.





Надежда Невматулина

21 июня 2019 года







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