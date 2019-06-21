Сегодня в самом центре Орла откроется площадка для пляжного волейбола

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пятница
21.06.2019
14:03:49
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Сегодня в самом центре Орла откроется площадка для пляжного волейболаТам начнется серия турниров. Первые из них - Чемпионат и Кубок области.
Игры пройдут в группах 22, 23 и 29 июня с 10 часов утра до 9 часов вечера.
Турниры будут идти до конца июля. Специально для пляжного волейбола на площади Ленина соорудили специальную площадку. Его размер - 43 на 23 метра. Там располагаются три корта и зона для разминки. Предусмотрены места для спортсменов, заграждения, зрительские трибуны, раздевалки с душевыми кабинами.
Расписание матчей региональных турниров по пляжному волейболу:
22,23,29 июня – Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу (игры в группах) – с 10:00 до 21:00
30 июня – Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу (раунд плей-офф) – с 10:00 до 21:00
5 июля – Кубок Орловской области по пляжному волейболу (юноши и девушки 2006-009 г.р) с 10:00 до 21:00
6,7 июля – Кубок Орловской области по пляжному волейболу (юноши и девушки 2002-2003 г.р), Чемпионат Орловской области по пляжному волейболу (1/4 финала, ½ финала, финалы) с 10 до 21:00
13, 14 июля - Кубок Орловской области по парковому волейболу (мужчины, женщины) с 10:00 до 21:00
20,21, 22 июля – Кубок Орловской области по пляжному волейболу (мужчины, женщины) с 10:00 до 21:00
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