Новости версия для печати На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило более 2,5 миллионов вопросов Прямая линия с Владимиром Путиным, несомненно, главное событие сегодняшнего дня. Президент уже в семнадцатый раз отвечал на самые злободневные вопросы россиян. А их было - немало. До начала горячей линии только в колл-центр ежеминутно поступало по 900 обращений. Итог - 4 часа 16 минут в эфире. Поступило больше 2,5 миллионов вопросов. В том числе и от жителей Орловской области.



На прямой связи - вся страна. Начали с нацпроектов. Как объяснил президент, это то, вокруг чего сегодня строится вся работа, конечная цель - устойчивый рост благосостояния каждого жителя страны. И это оказалось ключевой темой. Больше всего вопросов о том, когда мы начнем жить лучше. Вопрос о детских пособиях тоже для многих оказался отнюдь не праздным. Мама двойняшек Татьяна Смирнова говорила о пособии по уходу за ребенком от полутора до трех лет. 50 рублей - такая выплата была установлена 25 лет назад и с тех пор не менялась. Точно такой же вопрос прозвучал из уст жительницы Подмосковья во время Прямой линии с президентом. Владимир Путин: «Мы будем выплачивать деньги семьям, которые имеют детей от полутора до трех лет в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос: каким семьям, с каким доходом? Либо с доходом 1,5 ПМ (прожиточного минимума) на человека, либо 2 ПМ». А чуть позже президент ответил на вопрос, который выбрал сам: «Когда чиновники будут получать как рядовые работники?» Владимир Путин: «Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались. В чем может быть «засада», если мы возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителям государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам». За выступлением президента внимательно следили во всех уголках страны. Каждый ждал, что именно его вопрос прозвучит, и Путин ответит на него лично. Очень надеялись на это и обманутые дольщики с улицы Бурова, 46. Их дом должны были сдать в 2016 году. Реакция последовала. Орловский следственный комитет сообщил о начале расследования по данному факту, причем, еще до прямого эфира с президентом. Проверку следователи начали и в отношении зарплаты учителя высшей категории из Орла. Она была упомянута в числе тех, кто в обращении говорил о своих низких доходах. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение». Первые выводы сделали и региональные власти. Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Работа уже началась, и мы будем по районам и по Орлу в том числе проводить проверку, чтобы выяснить, у каких педагогов могла быть такая заработная плата. Это действительно вопрос серьезный и мы будем этим заниматься». Определенные итоги после прямого эфира подвел и глава региона. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сейчас мы, в рамках задач, поставленных президентом, в рамках национальных проектов должны максимально активизировать свою работу по выстраиванию отношений с жителями и выстраиванию взаимосвязей с федеральными министерствами для получения средств. Я напомню, что нам удалось добиться для региона, на период реализации национальных проектов, получения дополнительно более 19 миллиардов рублей. Более трех миллиардов рублей уже в этом году поступят в регион, они направлены на решение вопросов здравоохранения, образования, демографии - одним словом, это ключевые позиции, которые нужно реализовывать по поручению президента». Вопросы и пожелания президенту поступали нескончаемым потоком в колл-центры в течение всего прямого эфира. Все они в обязательном порядке фиксировались. Работа над ними будет продолжаться, в том числе и на местах. Фото пресс-службы губернатора Орловской области









Оксана Гранн

20 июня 2019 года







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