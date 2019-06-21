Новости версия для печати В ФК «Орел» тренируется футболист из Марокко Футбольный сезон в любительской лиге, где выступает ФК «Орёл» в самом разгаре. Но наша команда всегда открыта для талантливых новичков. И один такой - есть. Совсем недавно он блистал на футбольных полях на другом континенте. Но сейчас - обучается в Орле.



Двадцатилетний Мухаммед - студент Орловского государственного университета. На родине, в Марокко, молодой человек играл в футбол и были успехи. Но в связи с переездом в Россию занятия пришлось прекратить.



Мухаммед Эль Аззузи, студент ОГУ: «Я попал в Орел, начал здесь учиться. В новостях увидел информацию о команде «Орел», мне стало интересно».

В российском профессиональном футболе существует лимит на легионеров. У любителей такой проблемы нет - по регламенту Третьей лиги иностранцам играть нельзя. Впрочем, у новичка ФК «Орел» остаются шансы проявить себя на орловских полях, участвуя в Национальной студенческой футбольной лиге.



Мухаммед Эль Аззузи, студент ОГУ: «Если я получу возможность сыграть в студенческой лиге, я с удовольствием приму предложение, и в будущем, если моя работа понравится, то возможно мы перейдем на новый уровень».

У главного тренера ФК «Орел» Валерия Ноздрина был опыт игры против иностранцев. Специалист отмечает важное преимущество футбольных «варягов».



Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «Если ты профессионал, то тебе доверяют. Ты выходишь на поле, выполняешь свою профессиональную деятельность. Я знаю, что русские футболисты могут и полениться, а иностранные футболисты - здоровы они или нет - всегда работают на сто процентов».

Говоря о легионерах в спорте, специалисты на первое место ставят качество и работоспособность атлета. Шанс проявить себя наш герой получил. Скоро узнаем, воспользуется ли он им.









Анастасия Дорохова

21 июня 2019 года







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