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В эти выходные в Орле в легкоатлетическом манеже пройдет Кубок области по бадминтону

Соревнования начнутся в 10 часов во всех разрядах: одиночный мужской и женский; а также парные: мужские, женские и смешанные. Игры пройдут 22 июня. А в воскресенье, 23 июня, на площадке встретятся только полуфиналисты и финалисты. И в 15 часов пройдет награждение лучших. Все желающие могут не только придти посмотреть и поболеть, но и сами попробовать поиграть в бадминтон после соревнований.

Александр Мисуркин, Герой России, космонавт-испытатель, президент Федерации бадминтона Орловской области: «Год назад, как раз 23 июня, мы провели 24-часовой марафон. И вот ровно через год проводится Открытый Кубок Орловской области. Это одно из самых статусных региональных соревнований. К нам приедут гости из других областей, и это отрадно осознавать, что к нам едут, потому что у нас появляется центр развития появляется, регионального значения».



Татьяна Тимохина
21 июня 2019 года

 


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