Новости версия для печати В Орловской области стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, химии и истории Второй год ЕГЭ по математике профильного уровня отмечен стобалльным результатом.



ЕГЭ по истории и химии прибавил 11 стобалльных результатов к общему количеству, увеличив их до 17, сообщает информационный портал Орловской области.



По истории число стобалльников увеличилось до трех, а процент высокобалльных работ поднялся до 7,53. Вдвое возросло количество стобалльных результатов по химии в сравнении с прошлым годом, количество высокобалльных работ по предмету достигло 17,18%.



Каждая десятая работа по математике профильного уровня - высокобалльная.





Орловское Информбюро

21 июня 2019 года







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