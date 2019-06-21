Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Из них три ДТП, в результате которых три человека получили телесные повреждения.



20 июня в 11:50 водитель, управлял автомобилем «Ниссан Икс Трейл», при выезде с прилегающей территории в районе д. 54 по ул. Металлургов не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2114», который двигался по ул. Металлургов со стороны ул. Космонавтов, в результате чего автомобиль «ВАЗ» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф», который двигался во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля «ВАЗ 2114» с автомобилем «Ниссан Икс Трейл». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ» получила телесные повреждения, после осмотра отпущена домой.



20 июня в 14:40 водитель, управляя автомобилем «Тойота Рав 4», в районе д. № 282 по улице Комсомольской на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Фольксваген Гольф», который двигался по улице Авиационной. В результате ДТП телесные повреждения получила девушка - пассажир автомобиля «Фольксваген», госпитализация не потребовалась.



20 июня в 22 часа водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по улице Комсомольской, при повороте налево, на улицу Р.Люксембург, допустил столкновение с велосипедистом 1994 г.р., который двигался на велосипеде во встречном направлении. В результате, при резком торможении, произошло падение велосипедиста, велосипедист получил телесные повреждения, отпущен на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

21 июня 2019 года







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