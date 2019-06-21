Новости версия для печати Орловская прокуратура выявила нарушения прав граждан при создании единой службы скорой медицинской помощи на территории Орла и Орловской области Решение о создании единой службы скорой медицинской помощи было принято департаментом здравоохранения Орловской области.



Как сообщает сайт прокуратуры Орловской области, при создании единой службы скорой медицинской помощи на территории Орла и Орловской области была сокращена скорая медицинская помощь Плещеевской ЦРБ. В результате скорую медицинскую помощь жителям Орловского района в настоящее время оказывает БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи».



Установлено, что при принятии решения о формировании единой СМП департаментом здравоохранения области не были учтены требования Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Этим законом установлены меры социальной поддержки гражданам, работающим на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.



Также не были приняты во внимание требования Закона Орловской области «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области», которым установлены меры социальной поддержки гражданам, работающим в медицинских организациях, расположенных в сельской местности.



Таким образом, бывшие работники Плещеевской ЦРБ, перешедшие в результате реорганизации в БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи», фактически лишились меры дополнительной поддержки в виде повышения на 25 процентов окладов (должностных окладов) или тарифных ставок в системе оплаты труда.



По фактам выявленных нарушений прав граждан заместителем прокурора области в адрес первого замгубернатора и председателя правительства Орловской области внесено представление.



Рассмотрение акта реагирования находится на контроле прокуратуры области.





Орловское Информбюро

21 июня 2019 года







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