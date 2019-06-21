Новости версия для печати Андрей Клычков взял под личный контроль ситуацию с долгостроем в микрорайоне «Первый» Произошло это после обращения дольщиков на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.



Пресс-служба областной администрации отмечает, что 12 июня губернатор уже встречался с представителем участников долевого строительства домов в микрорайоне «Первый» в ходе внеочередного приема граждан.



Отмечается также, что на всех объектах полностью завершены работы по устройству конструкций фундамента; конструкций подземной части здания; кирпичной кладке стен. Строительство многоквартирного дома позиции 4 завершено на 90%. В доме запроектировано 77 квартир.



Предварительный срок сдачи – 1 полугодие 2019 года. Заключено 76 договоров, привлечено 55,5 млн рублей. Многоквартирные дома позиции 2 и 8 завершены на 60%. В доме позиции 2 запроектировано 109 квартир. Предварительный срок сдачи – 4 квартал 2019 года. Всего по дому заключено 97 договоров, привлечено 68,3 млн рублей. В доме позиции 8 также запроектировано 109 квартир. Предварительный срок сдачи – 3 квартал 2019 года Заключено 104 договора, привлечено 75,2 млн рублей.





Анастасия Дорохова

21 июня 2019 года







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