Новости версия для печати Бадминтон положительно влияет на здоровье детей с ослабленным зрением В Орле подвели итоги совместного проекта Орловской федерации бадминтона и детской поликлиники №2. Дети, имеющие проблемы со зрением, занимались бадминтоном в течение полугода.



Мальчишки и девчонки, играющие в бадминтон, даже не задумываются, что этот вид спорта положительно влияет на зрение - они просто играют и получают удовольствие. Однако уже после первых месяцев занятий почти каждый почувствовал разницу. Результат заметили и медики. Практически у всех детей в этой группе положительная динамика.



Надежда Кондратьева, врач-офтальмолог: «Из одиннадцати детей, через месяц после занятий, у одной девочки восстановилось зрение полностью (у нее были незначительные отклонения и очки она не носила), у всех остальных детей в той или иной степени произошло повышение остроты зрения от 10 до 30 процентов - например, до этих занятий ребенок видел одну строчку, а к июню этого года видит четыре-пять строчек без коррекции. И самое главное, те дети, которые имели близорукость, они ее стабилизировали».

Инициатор создания этой группы, космонавт Александр Мисуркин не удивлен - не зря же бадминтон входит комплекс тренировок летчиков-космонавтов.



Александр Мисуркин, Герой России, космонавт-испытатель, президент Федерации бадминтона Орловской области: «Сам я познакомился с бадминтоном в рамках своей физической подготовки, став кандидатов в космонавты, и это один из элементов нашей тренировки. Я занимаюсь им уже больше десяти лет. Мы знаем бадминтон как вид активного отдыха на природе, но по факту это и олимпийский вид спорта, один из самых энергонасыщенных».

В отличие от дворового бадминтона, который мы воспринимаем как развлечение, в этом спорте есть свои правила и тактика. Игра проходит на определенной площадке с сеткой. А во время тренировки с помощью специальных фишек, развивают меткость и силу подачи.



Наталья Андреева, тренер по бадминтону: «Мы ставим фишки на определенном расстоянии, дети находятся за линией площадки, и они должны попасть в эту точку. В принципе это происходит и во время игры - нужно попасть в разные точки. Кроме физической нагрузки, бадминтон развивает и тактические умения, это постоянный мыслительный процесс, нужно быстро сообразить, как ударить, чтобы забить гол».

С 1 июля в манеже Орловская федерация бадминтона начинает групповые занятия с тренером для взрослых, так что все желающие смогут и улучшить зрение, и сбросить лишний вес, и улучшить координацию и скорость реакции, а заодно получить заряд хорошего настроения и бодрости. А в эти выходные все желающие могут принять участие в соревнованиях по бадминтону, которые пройдут в манеже. Открытый Кубок Орловской области начнется в субботу в 10 утра. В воскресенье будут играть лишь финалисты, а после награждения победителей, в 15 часов, все желающие смогут попробовать себя в этом виде спорта.









Татьяна Тимохина

21 июня 2019 года







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