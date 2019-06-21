Новости версия для печати Орловские спортсмены поборются за награды Европейских игр Турнир стартует сегодня в Минске.



В программе соревнования по 15 видам спорта. В составе сборной России по пулевой стрельбе выступит орловец Никита Суханов. Коронная дисциплина спортсмена – скоростная стрельба на 25 метров. Борьба за медаль развернется в ней 26 июня. В команде дзюдоистов наш регион представляет Антонина Шмелева. Борцы выйдут на ковер 22 июня. Отметим, что оба спортсмена имеют шансы на попадание в Олимпийскую сборную команду России для участия в играх в Токио в 2020 году.





Анастасия Дорохова

21 июня 2019 года







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