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Сотрудники ГИМС вышли в рейды на орловские пляжи

Задача инспекторов - предостеречь отдыхающих от опасностей купального сезона. Счет жертв неосторожности у воды уже открыт, и спасатели намерены сделать все, чтобы трагические списки не пополнялись.

В 30-градусную жару прохлада воды многим орловцем представляется спасительной. Вот только не всегда и не всем водные процедуры оказываются на пользу, говорят в центре ГИМС.

Елена Переверзева, врио начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Сейчас установилась жаркая погода, и все люди потянулись к водоемам. Уже зарегистрировано три происшествия с летальным исходом. Большинство пострадавших находились в воде в состоянии алкогольного опьянения».

Именно при таких обстоятельствах в конце мая на Силикатном пруду при купании утонул мужчина. Как показала в последствии судебно-медицинская экспертиза, в воду купальщик зашел, будучи нетрезв.
Когда мужчина тонул, никто не пришел ему на помощь. Впрочем, большинство отдыхающих осознает: алкоголь и отдых у воды сочетаются плохо.

Особую тревогу спасателей вызывают несовершеннолетние купальщики, которые подчас плещутся без присмотра взрослых.

Елена Переверзева, врио начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Обращаемся к гражданам: не будьте равнодушными, если заметили купающихся детей, за которыми никто не присматривает, то стоит принять какие-то меры». 

Чтобы избежать ЧП на воде, вовсе не обязательно отказывать себе в купании, говорят спасатели. Довольно будет обычной осмотрительности и элементарного здравого смысла.


Иван Суверин
21 июня 2019 года

 


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