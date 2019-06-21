Новости версия для печати Сотрудники ГИМС вышли в рейды на орловские пляжи Задача инспекторов - предостеречь отдыхающих от опасностей купального сезона. Счет жертв неосторожности у воды уже открыт, и спасатели намерены сделать все, чтобы трагические списки не пополнялись.



В 30-градусную жару прохлада воды многим орловцем представляется спасительной. Вот только не всегда и не всем водные процедуры оказываются на пользу, говорят в центре ГИМС.



Елена Переверзева, врио начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Сейчас установилась жаркая погода, и все люди потянулись к водоемам. Уже зарегистрировано три происшествия с летальным исходом. Большинство пострадавших находились в воде в состоянии алкогольного опьянения».

Именно при таких обстоятельствах в конце мая на Силикатном пруду при купании утонул мужчина. Как показала в последствии судебно-медицинская экспертиза, в воду купальщик зашел, будучи нетрезв.

Когда мужчина тонул, никто не пришел ему на помощь. Впрочем, большинство отдыхающих осознает: алкоголь и отдых у воды сочетаются плохо.



Особую тревогу спасателей вызывают несовершеннолетние купальщики, которые подчас плещутся без присмотра взрослых.



Елена Переверзева, врио начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «Обращаемся к гражданам: не будьте равнодушными, если заметили купающихся детей, за которыми никто не присматривает, то стоит принять какие-то меры».

Чтобы избежать ЧП на воде, вовсе не обязательно отказывать себе в купании, говорят спасатели. Довольно будет обычной осмотрительности и элементарного здравого смысла.





Иван Суверин

21 июня 2019 года







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