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Орловская организация торговала зерном без документов

Нарушение выявил региональный Россельхознадзор.

Проверкой установлено, что торговое предприятие допустило выпуск в обращение на единую территорию Таможенного союза 340,6 тонны зерна пшеницы, используемого для пищевых и кормовых целей, без оформления декларации о соответствии, подтверждающей безопасность зерна. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 14.43 КоАП РФ и вынесено постановления о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности в виде штрафов на сумму 10 тыс. рублей.


Анастасия Дорохова
21 июня 2019 года

 


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