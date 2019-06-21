В Хотынце прошли учения пожарных

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пятница
21.06.2019
20:32:51
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В Хотынце прошли учения пожарныхКроме огнеборцев в нем приняли участие сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.
По плану учений, в результате ДТП произошло возгорание автомобиля и блокирование пострадавшего в автомобиле. Получив звонок на телефон 112, диспетчер к месту ДТП направил также все экстренные службы. Сотрудниками пожарно-спасательной части № 35 по охране поселка Хотынец и Хотынецкого района пожар быт потушен. Водителя извлекли из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
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