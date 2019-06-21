Новости версия для печати В Хотынце прошли учения пожарных Кроме огнеборцев в нем приняли участие сотрудники ГИБДД и скорой медицинской помощи.



По плану учений, в результате ДТП произошло возгорание автомобиля и блокирование пострадавшего в автомобиле. Получив звонок на телефон 112, диспетчер к месту ДТП направил также все экстренные службы. Сотрудниками пожарно-спасательной части № 35 по охране поселка Хотынец и Хотынецкого района пожар быт потушен. Водителя извлекли из машины с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.





Анастасия Дорохова

21 июня 2019 года







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