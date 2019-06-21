Новости версия для печати Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич получила Гран-при Всероссийского фестиваля «Щит России» Наша коллега представила на конкурс свою передачу «Русская больница».



«Русская больница» это рассказ о мужестве, о милосердии, о достоинстве и чести людей, которые презирали смерть и выше всего ставили порядочность и врачебный долг. История «Русской больницы» знакома многим орловцам не понаслышке. Ведь в её работе принимал самое активное участие замечательный врач, великий диагност, спаситель многих людей – доктор Владимир Турбин, память о котором до сих пор живет в Орле. Передача Эвы Стасюлевичэто рассказ о мужестве, о милосердии, о достоинстве и чести людей, которые презирали смерть и выше всего ставили порядочность и врачебный долг. История «Русской больницы» знакома многим орловцам не понаслышке. Ведь в её работе принимал самое активное участие замечательный врач, великий диагност, спаситель многих людей – доктор Владимир Турбин, память о котором до сих пор живет в Орле. Кроме Эвы Стасюлевич в конкурсе принимала участие и корреспондент «Радио России. Орел» Ольга Борисова. Ольга стала лауреатом фестиваля за цикл передач «Оккупация», посвященный 75-годовщине освобождения Орла. Фестиваль «Щит России» проводится в 22-й раз. Председатель жюри - Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. Всего на творческий конкурс фестиваля поступило 246 телевизионных и 80 радиоработ, география участников — от Калининграда и Санкт-Петербурга до Магадана, от Мурманска и Салехарда до регионов Северного Кавказа и Крыма.









Анастасия Дорохова

21 июня 2019 года







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