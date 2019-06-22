Новости версия для печати Сегодня День памяти и скорби В Орле зажгут свечи в честь тех, кто встал на защиту Родины в 40-х и тех, кто не вернулся с фронта. Традиционная патриотическая акция пройдет у стелы воинской славы на бульваре Победы.



22 июня 1941 года - в российской истории - одна из самых печальных и трагических дат. 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Как символ скорби, памяти и безграничного уважения к бессмертному подвигу советского народа у стелы зажгутся свечи. Их раздадут организаторы. Начало акции в 22 часа.





Надежда Невматулина

22 июня 2019 года







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