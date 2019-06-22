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суббота
22.06.2019
13:33:37
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Вниманию автомобилистов!В Орле перекроют движения в связи с патриотическими акциями. Оба мероприятия состоятся 22 июня.
В связи с проведением патриотической акции «Горсть Памяти» в сквере Танкистов 22 июня с 6:00 до 13:00 запрещена стоянка транспортных средств по ул. Пушкина (от ул. Фомина до ул. 4-й Курской), а также движение транспорта по этому же участку с 11:30 до 13:00.
В связи с проведением молодежной акции «Свеча памяти» у стелы воинской славы на бульваре Победы 22 июня с 06:00 до 23:30 будет запрещена стоянка транспортных средств от дома №31 до №35 по ул. Салтыкова-Щедрина, а также с 21:00 до 23:30 — движение по ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Пионерской до ул. Полесской).
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