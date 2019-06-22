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суббота
22.06.2019
13:33:43
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Сегодня Орёл присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»Земля с военных захоронений Орловщины отправится в историко-мемориальный комплекс главного Храма Вооружённых сил в Москве, в парке «Патриот».
В 170 нишах мемориального комплекса разместят шкатулки с землей из мест сражений. Сегодня на десяти крупных захоронениях Орловщины в полдень одновременно произойдет забор земли. В Орле - в Сквере Танкистов и на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ. Землю поместят в кисет, а после - в латунные гильзы. И к марту следующего года доставят в столицу.
Организаторы мероприятия обращают внимание водителей, что в связи с проведением патриотической акции 22 июня с 6:00 до 13:00 запрещена стоянка транспортных средств по ул. Пушкина, а также движение транспорта по этому же участку с 11:30 до 13:00.
Вести-Орёл
22 июня 2019 года
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