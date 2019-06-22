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Сегодня Орёл присоединится к всероссийской акции «Горсть Памяти»

В 170 нишах мемориального комплекса разместят шкатулки с землей из мест сражений. Сегодня на десяти крупных захоронениях Орловщины в полдень одновременно произойдет забор земли. В Орле - в Сквере Танкистов и на воинских участках Троицкого и Крестительского кладбищ. Землю поместят в кисет, а после - в латунные гильзы. И к марту следующего года доставят в столицу.