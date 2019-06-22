Новости версия для печати Орловцев приглашают на городской фестиваль ГТО При удачном выполнении норм можно получить значок.



Начало акции 23 июня в 17:00. К участию приглашаются жители Орла и Орловской области, не имеющие противопоказаний для занятий физкультурой. Спортсмены без медицинского допуска к соревнованиям не допускаются. Заявки подаются на месте проведения соревнований. Все тестовые нормативы проводятся по правилам приема тестирования ВФСК «ГТО». Для сдачи норматива по дартсу участник совершает 5 пробных и 3 зачетных бросков дротиков в мишень. Участники, которые выполнят нормативы комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый значки в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и памятными медалями.



Подробности можно уточнить по телефону: 33-69-06 (МБУДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»).





Анастасия Дорохова

22 июня 2019 года







На главную страницу





