Орловцев приглашают на городской фестиваль ГТО

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суббота
22.06.2019
13:33:31
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Орловцев приглашают на городской фестиваль ГТОПри удачном выполнении норм можно получить значок.
Начало акции 23 июня в 17:00. К участию приглашаются жители Орла и Орловской области, не имеющие противопоказаний для занятий физкультурой. Спортсмены без медицинского допуска к соревнованиям не допускаются. Заявки подаются на месте проведения соревнований. Все тестовые нормативы проводятся по правилам приема тестирования ВФСК «ГТО». Для сдачи норматива по дартсу участник совершает 5 пробных и 3 зачетных бросков дротиков в мишень. Участники, которые выполнят нормативы комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый значки в каждой возрастной группе, награждаются грамотами и памятными медалями.
Подробности можно уточнить по телефону: 33-69-06 (МБУДО «Городской спортивно-оздоровительный центр»).
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