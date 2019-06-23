Новости версия для печати В Орловской области стали меньше строить Снижение зафиксировано как в количестве зданий, так и в денежном выражении.



По информации Орелстата , объем работ, выполненных собственными силами, в мае 2019 г. составил 1289,5 млн. рублей, или 68,8% к уровню соответствующего месяца предыдущего года. В январе-мае 2019 года в области введены в эксплуатацию 452 здания жилого и нежилого назначения.

Отмечается также, что в городах и поселках городского типа объем жилищного строительства снизился по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 21%. В сельской местности так же наблюдалось небольшое снижение ввода жилья.





Анастасия Дорохова

23 июня 2019 года







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