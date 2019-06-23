Новости версия для печати Орловские подростки попались на краже интернет-кабеля Преступление произошло в Заводском районе Орла.







По Заявление о краже было зафиксировано в отделе полиции №2 по Заводскому району. Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установили причастность к преступлению двух несовершеннолетних жителей Орла 2002 и 2003 годов рождения. Они проникли на крышу многоэтажки, срезали интернет-кабель, сдали похищенное в пункт приема, а вырученные деньги использовали в личных целях.По информации пресс-службы Управления МВД России по Орловской области, молодые люди совершили кражу кабеля еще в двух жилых домах. Подростков поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.





Анастасия Дорохова

23 июня 2019 года







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