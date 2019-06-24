Новости версия для печати В Орловской области 212 сирот обрели семью 137 детей взяли под опеку или попечительство.



В приемные семьи были определены 55 детей, еще 20 юных орловцев усыновили. Областные власти отмечают, что в связи с активизацией работы по устройству детей в приемные и попечительские семьи, количество воспитанников учреждений для детей-сирот сократилось на 13%. В регионе введен целый комплекс мер по поддержке приемных родителей. Среди прочего, это ежемесячная выплата пособия из материнского капитала в размере порядка 6,5 тысяч, вознаграждение приемным родителям за каждого принятого на воспитание в семью ребенка в размере 4,4 тыс. рублей в месяц, и более 6,5 тыс. рублей в месяц – за ребенка-инвалида. Единовременное пособие в размере почти 17,5 тыс. рублей положено при всех формах устройства ребенка на воспитание в замещающую семью. Кроме того, многодетным семьям-усыновителям предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда. Также им предоставляется земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства при условии воспитания принятых в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение не менее 5 лет, сообщает информационный портал Орловской области.





Анастасия Дорохова

24 июня 2019 года







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