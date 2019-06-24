Новости версия для печати Орловские дороги необходимо приблизить к нормативам Выполнение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» губернатор Орловской области Андрей Клычков обсуждал накануне в рамках селекторного совещания с министром транспорта России Евгением Дитрихом.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в соответствии с указанным нацпроектом и соответствующем ему региональным проектом к 2024 году на территории Орловской области необходимо обеспечить увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 51,5 % (1963 км). Для реализации поставленной задачи до 2024 года предусмотрено финансирование в сумме 4,1 млрд рублей, из них 916 млн рублей (22,3%) – за счет федерального бюджета и дополнительных поступлений от акцизов на топливо. Согласно экспертной оценке, доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, составляет 49,9 %. Для объективной оценки состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения проводится работа по закупке комплексной дорожной лаборатории.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Анастасия Дорохова

24 июня 2019 года







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