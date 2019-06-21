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Сегодня в России отмечается День кинолога

Его празднуют представители служебного собаководства всех силовых структур - МВД, ФСИН, МЧС. Однако в службе спасения четвероногим помощникам отведена совершенно особая роль. В чем состоит специфика отбора и дрессировки спасательных собак - узнал наш корреспондент Иван Суверин.

«Собака - друг человека» - подлинное значение этого высказывания можно понять, наблюдая за общением кинологов МЧС и их четвероногих помощников. Эти собаки способны не только беззаветно любить, но и эффективно спасать людей.
 
Елена Лазуткина, начальник поисково-кинологической группы областной поисково-спасательной службы: «Собаки должны быть адекватными, очень добрыми к людям, не проявлять никакой агрессии. Главное рабочее качество - дружелюбие, без этого никак не получится хорошо выдрессировать поисково-спасательную собаку. У нас существует две специализации - розыскная служба и поисково-спасательная».
 
Дружелюбным и терпеливым должен быть и сам кинолог. Однако лишь его усилиями поисково-спасательную собаку не подготовить. Без помощи волонтеров нельзя натаскать пса на поиск неизвестного человека. Впрочем, недостатка в добровольных помощниках у кинологов сегодня нет.
 
Екатерина Целищева, волонтер: «Я увидела объявление в соцсети, и меня это привлекло. Я очень люблю собак и решила прийти и попробовать».
 
Полина Дежина, волонтер: «Мне стало интересно, как все проходит на практике. Решила прийти, теперь с удовольствием этим занимаюсь».
 
Навыки своих питомцев кинологи охотно демонстрируют гостям из орловской школы № 33. В день праздника ребята пришли на экскурсию. Действия четвероногих спасателей привели зрителей в восторг. Среди школьников немало собаководов, которые засыпали кинологов вопросами. Особенно ребят интересовало, собаки каких пород могут быть спасателями - крупные или маленькие. Елена Лазуткина представила свою подопечную - джек-рассела-терьера Лизу. Несмотря на свой небольшой размер, джек-рассел-терьер имеет немало преимуществ: при поисках в завалах маленькой пронырливой собачке цены нет. Вот только воспитание шестимесячной Лизы пока хромает. Социализация маленькой Лизы происходила прямо на наших глазах: лакомство и множество добрых рук творят настоящее чудо. Отчаянный лай сменяется полным доверием. Собака преодолела страх перед людьми и готова осваивать поисково-спасательные навыки.





Иван Суверин
21 июня 2019 года

 


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