Новости версия для печати Залегощенский сирота получил ключи от квартиры К нам часто в редакцию обращаются люди за помощью, как в последнюю инстанцию. Просят рассказать о плохих дорогах, трудной жизненной ситуации или несправедливости. А герой нашего сюжета решил поделиться радостью. Игорь Абрамов - сирота, и он больше пяти лет добивался жилья, положенного по закону.



Так получилось, что он не воспользовался этим правом во время, но нашлись специалисты, которые помогли. Ему вручили ключи от двухкомнатной квартиры.



Игорь еще не снял бирку с ключей, на ней адрес его нового места жительства: Залегощь, улица Набережная. Не скрывая эмоций, переступает порог пока пустой квартиры. Этого момента он ждал больше 5 лет. Игорь - сирота. Детство и юность провел в интернате. Когда отпускали во взрослую жизнь, то ли не захотели, то ли забыли рассказать о правах. Так, в силу непонятных обстоятельств он не попал в очередь на получение жилья. Об этом праве Игорь узнал лишь, когда ему исполнилось 23. Но закон твердит - уже не положено. Долгий путь обивания порогов кабинетов привел к сенатору. Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания РФ: «Послали запрос в областную прокуратуру. Сотрудники областной прокуратуры очень, на мой взгляд, профессионально сработали, вникли в проблему, подвели законодательную базу, и вопрос был решен судом положительно». Да, реальность такова, что только через суд Игорь смог получить ключи от «новой» жизни. По его стопам пошел и его друг – Роман Цуканов. Роман Цуканов: «Мы вышли с иском в суд, и суд принял мою сторону, понял, что мои права были нарушены, и по закону мне положено жилье. Администрация района поставила меня на очередь, думаю, что года через два я получу жилье». Первые пять лет жить в квартире Игорь будет по договору социального найма, без права продажи - это тоже закон. Всего в районе своей очереди ждут чуть больше 40 сирот. Средства для приобретения квартир поступают из двух источников - федерального и областного бюджетов. Оксана Щукина, замглавы администрации Залегощенского района: «В этом году администрацией района будет приобретено четыре жилых помещения для данных детей-сирот. На сегодняшний момент приобретено уже три квартиры, четвертая квартира находится в стадии аукциона, до конца года мы приобретем и ее. В соответствие с очередью будут вручены ключи». И так уж получилось, что все их обладатели – внеочередники, те, кто свои права отстоял в суде.









Анна Вайсергисер

21 июня 2019 года







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