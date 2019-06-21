Новости версия для печати В Орле появится гипермаркет строительных материалов крупной компании-ритейлера «Леруа Мерлен Восток» Сегодня Андрей Клычков и представители фирмы подписали соглашение о сотрудничестве.



Торговая площадка займет более 13 тысяч квадратных метров. Планируется создать 250 рабочих мест. Двери строительный гипермаркет для покупателей распахнет весной 2021 года. Это не только привлечение инвестиций в область, но и возможность покупать качественную продукцию по более низкой цене, - подчеркнул глава региона.





Надежда Невматулина

21 июня 2019 года







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