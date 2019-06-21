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Сегодня в Орле прошел Бал медалистов

На него собрались те, кто хорошо учился, отличился в олимпиадах, кто защищал честь нашего региона на различных турнирах.

Еще до начала Бала медалистов часть участников собралась за круглым столом. Его тема «Талантливые дети - будущее Орловщины». И пригласили сюда не только выпускников- отличников, но и старшеклассников - победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, конкурса «Живая классика», а также талантливых педагогов, их подготовивших. Например, у 11-классника Максима Балакало из Ливен медали нет, но без экзаменов его готовы принять многие технические вузы. Он трижды становился призером на всероссийской олимпиаде по технологии, а в этом году завоевал первое место. 
 
Максим Балакало, выпускник 2019 года: «Первый мой проект - кастомный мотоцикл, вторым проектом была электрогитара, и третий проект, с которым я выступал в этом году, была программируемая муфельная печь». 
 
Сегодняшняя встреча орловских школьников и их наставников прошла в форме диалога. Девяти- и десятиклассникам пожелали продолжить дальнейшее участие в олимпиадном движении, а выпускникам - достичь таких же успехов и в новой, уже взрослой жизни. 
 
Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Я не подвожу итоги, у нас - только начало. Впереди еще много успешных выступлений и много побед».
 
После встречи за круглым столом 11-классники отправились Бал выпускников. Для Анастасии Парахиной это уже второй праздничный бал в этом году. Вместо брошки у нее на груди золотая медаль, которую ее вручили в Кремле. 
 
Анастасия Парахина, выпускница 2019 года: «Эта медаль с Кремлевского выпускного бала, я только сегодня оттуда вернулась. Я была приглашена на Кремлевский бал за учебные заслуги, это были две смены в образовательном центре «Сириус», и участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе, и два первых места на региональном этапе».
 
Всего на орловский Бал медалистов были приглашены 318 лучших учеников. 300 из них заслужили медаль «За особые успехи в учении». Ребята не только отлично учлись на протяжении 11 лет, но и успешно сдали ЕГЭ. Многие выпускники признались: несмотря на то, что уже позади волнения и экзамены, а впереди новые горизонты, расставаться со школой немного жаль. 
 
Поздравить ребят с успешным окончанием школы приехали и представители власти. Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил выпускников с их достижениями в учебе и пожелал смело идти теми дорогами, которые готовит судьба. А первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин пожелал никогда не забывать родную школу и родителей.
 
Почетные гости оставили автографы на школьной доске. А завершился Бал медалистов общим флешмобом и фейерверком. 





Татьяна Тимохина
21 июня 2019 года

 


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