Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вопросы - заданы, ответы - за местной властью. Прямая линия с Владимиром Путиным обозначила целый ряд серьезных проблем.

- «Золотое будущее Орловщины». Сегодня прошел Бал медалистов.

- Пять лет в борьбе за положенные квадратные метры. Сирота из Залегощи получил ключи от квартиры.

- Четвероногие напарники. Как отбирают служебных собак?

- От рассвета до заката - 17,5 часов. Сегодня - день летнего солнцестояния.



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Вести-Орёл

21 июня 2019 года







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