Новости версия для печати В Орловской области отмечается прирост доходов более 5 миллиардов рублей к уровню 2017 года Эту цифру озвучили на заседании комитета Орловского облсовета по бюджету. Отчет перед депутатами держала глава департамента финансов.



Елена Сапожникова доложила, что источниками увеличения доходов были как налоговые поступления, так и безвозмездные. Основная статья расходов - социально-культурная сфера. В прошлом году на нее выделили больше 60% общего объема доходов. На исполнение социальной политики ушло почти 10 миллиардов рублей, на здравоохранение - около 3 миллиардов. При этом было отмечено, в идеале необходимо больше. Елена Сапожникова руководитель департамента финансов Орловской области: «Хорошо, что у нас приросла прибыль в прошлом году. Самый большой рост по прибыли. Но нашего прироста, наших доходов не хватает для того, чтобы помогать муниципалитетам ремонтировать школы, дома культуры».





Анна Вайсергисер

24 июня 2019 года







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