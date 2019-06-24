Депутаты Орловского облсовета готовятся к очередному заседанию

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понедельник
24.06.2019
20:31:57
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Депутаты Орловского облсовета готовятся к очередному заседаниюБюджетные вопросы и социальные темы нашли отражение в повестке июньской сессии областного парламента. Всего - 29 вопросов. Депутаты согласовали дату проведения заседания.
Очередное заседание Орловского облсовета пройдет 28 июня, начало в 10 часов. Всего в повестке - 29 вопросов. Значительный блок касается бюджетной сферы. Также народные избранники области рассмотрят проекты законов социальной направленности. В частности, предлагается для всех многодетных семей (вне зависимости от количества детей) предусмотреть льготу в 50% по транспортному налогу для автомобилей мощностью до 250 лошадиных сил. Также на заседании депутаты рассмотрят несколько обращений в Госдуму. И о присвоении поселку городского типа Кромы звания «Населенный пункт воинской доблести».
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