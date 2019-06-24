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25 июня в Орле пройдут выпускные вечера

В этом году школы и лицеи областного центра окончат более полутора тысяч одиннадцатиклассников. Около двух сотен выпускников Орла претендуют на медаль «За особые успехи в учении».

Обеспечивать охрану и порядок в общественных местах будут сотрудники полиции. Под их особым контролем - места массовых гуляний.