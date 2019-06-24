Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Особый противопожарный режим в Орле отменен. Но сотрудники МЧС просят не терять бдительность.

- «Доходов не хватает, чтобы помогать муниципалитетам ремонтировать школы, дома культуры». Бюджетные вопросы народные избранники обсудят на июньской сессии.

- Эти события не забыть и не стереть. В 78-ю годовщину начала Великой Отечественной в Орле вновь зажглись свечи.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

24 июня 2019 года







На главную страницу





